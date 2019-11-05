不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



不滿大巨蛋光害問題遲未解決，光復國小家長們今天中午將率眾前往台北市議會向市長柯文哲陳情抗議，痛批市府消極，遠雄毫無誠意解決影響千位孩童的光害問題。

實際上，從今年開始，不少市議員就陸續接到因為大巨蛋玻璃帷幕及鈦金屬屋頂的施作，導致日光反射的陳情案件。其中又以大巨蛋對側的光復國小受害最嚴重。根據市議員許淑華統計，起碼有45間教室、1300位學童受影響，受影響的教室高達4成，在教室內上課的小朋友無不因為強烈的反射光線紛紛遠離窗戶，卻仍然無法逃離「光害」侵襲眼睛。

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家長抱怨，小朋友現在處於矯正視力階段，點散瞳劑後更畏光，已經小心翼翼的保護孩子，結果卻遭到大巨蛋光害的影響，試問如果是你的小孩暴露在這種環境下，你做何感想？痛批北市府根本就是在敷衍。

為了解決大巨蛋光害問題，北市府昨上午召開會議，確定成立大巨蛋鈦版問題處理小組，研議光害問題如何解決。

大巨蛋籌備處表示，目前遠雄已提出幾項解決方案，包括在鈦版利用塗料降低折射率，或是噴砂、貼膜等，不過還要再研議看看哪個方式有效。

不過大巨蛋籌備處也說，其實大巨蛋外牆新建材質都有符合相關規定，反射率也都低於20％，但觀賞上不見得每個人都可以接受，對於反射強度造成周邊學生、住戶感受不同的問題，該如何降低，是未來要檢討的方向。

至於為何無法短時間完成改善？籌備處表示，大巨蛋高60幾公尺，也就是要在20層樓處理，確實有難度，這也導致遠雄現階段無法很快確認處理方式。