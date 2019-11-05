季節限定社子島溼地一日遊 即日起開放報名

2019-11-05 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



秋老虎遠離，微涼的天氣最適合闔家出遊，台北市水利處推出季節限定的初冬溼地一日遊，帶領民眾暢遊社子島溼地，探索溼地生態的奧秘，並且動手學習如何經營維護溼地動植物的棲息環境，即日起接受預約報名，額滿為止，有興趣的民眾手腳要快，趕快揪團，一起健身美體護生態。

北市府於社子島周邊溼地推出的環境教育活動，一直頗受好評，台北市水利處表示，歷年推出後報名都是秒殺，今年更首次以一日遊的形式辦理，推出兩項活動，其一「OH！紙有葦你」是結合生態觀察、棲地守護與手作體驗活動，其二「蟹蟹光臨社子島」是以溼地最易觀察的螃蟹們為主角的活動。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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台北市水利處指出，活動希望帶領民眾一窺動物們在溼地上演的各種生活大小事，例如覓食、爭奪地盤、求偶交配等，現在正值北國鳥朋友來到社子島度冬的時節，可以近距離一睹牠們的芳澤。

台北市水利處表示，活動也引導民眾認識有植物殺手之稱的菟絲子及小花蔓澤蘭，並「親自動手除掉」它們，保護生活在溼地的植物們，還有兼具療癒紓壓、燃燒脂肪的移除蘆葦大作戰、並利用移除的蘆葦作出獨一無二的蘆葦手抄紙。