為中華隊加油 11/7世棒中日大戰新北板一體育場開直播
2019-11-05 13:28
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
新北市開300吋大螢幕邀民眾挺中華隊。世界12強棒球賽，11月7日晚間是預賽中最令人引頸企盼的「中日大戰」，中華隊能否進入複賽，更關係著可否取得奧運資格，當天新北市府特別在板橋第一運動場架起大螢幕，邀請大家來當最強應援團，搭配緯來體育主播高明賢現場主持，邀民眾一起點燃棒球魂，前200名還送雞排。
2020東京奧運棒球項目6隊參賽，除主辦國日本，還有5個名額，這屆12強賽將發出2張東京奧運的參賽門票，由名次最高的美洲隊伍和亞太隊伍各獲1席，中華隊的目標，首先是要進複賽，且贏韓國跟澳洲取得亞太隊伍代表參賽權，前進奧運。
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新北市體育處表示，推廣全民棒球運動，特別規畫「新北挺中華」中日大戰直播派對，11月7日晚上6點在板橋第一運動場，晚上5時30分現場開放入場，活動現場有新北市成棒隊所組成的棒球九空格體驗活動、多樣式胖卡美食供市民球迷歡樂參與。
提供入場球迷前1000名參加指定IG打卡活動，可免費領取加油棒1組和摸彩券1張，其中前200名還加碼送美味雞排1份，另外也同步有網路揪友看球抽獎活動，可抽12強好禮T恤12件、臂章12組限定禮，活動網址：https://reurl.cc/yyYpYa。
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