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大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，未來每天於早上6點到下午3點營業，新市場主打市場環境全面升級，並推動行動支付，不過全數82攤商中約20多攤因設備訂做中未能如期營業，各攤商行動支付也多是申請中未裝機；對此，市場處表示，12月13日正式開幕前，缺失、不足處都將解決或補齊。

大龍市場是台北市長柯文哲任內首個「完工」的市場改建案，今天試營運，市場自治會也準備200份圓滿招財入厝甜湯圓給民眾，還邀請公視節目「我在市場待了一整天」主持人、於台北藝術大學任教的李明璁介紹新市場，吸引不少民眾來逛市場；立委何志偉、議員陳炳甫也到場關心新市場狀況。

許小姐表示，環境變得像「超市」，空間寬敞、明亮且乾淨，走路不用再閃避血水或水坑等，但整體商品種類似乎不夠多，部分攤位還沒營業；林先生則說，新市場空間沒異味，生鮮與熟食攤分隔南北兩區，動線簡單不會迷路。

大龍花店第三代洪奶奶說，花店有50年歷史，已傳到第四代，她今年80歲，從沒想過市場也能有冷氣吹，「很舒適」；忠記製麵商店第三代盧先生則說，商店從原市場建成前就創立，至今約70年歷史，供應大同區老麵店麵品等，新環境主打保鮮衛生與經營理念契合。

不過，也有攤商擔心，新的保鮮櫃、過去沒有的空調冷氣等電器設備，也讓月租成本支出增加，加上生意長年受周邊早市路邊攤影響，期盼新市場能成轉機，吸引更多人潮與商機。

針對超市化的公有市場是否失去傳統特色，李明璁表示，傳統市場人情味是超市所沒有的，攤商在現場服務，切割肉品或拔豬毛、包水餃等作業過程也都看得到，仍與超市有所區別；大龍市場環境變得乾淨衛生，應有助於吸引對傳統市場有興趣但怕髒亂異味的國際遊客前來體驗，可串聯周邊宮廟觀光。

北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，還邀請公視節目《我在市場待了一整天》主持人...
北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，還邀請公視節目《我在市場待了一整天》主持人、於台北藝術大學任教的李明璁介紹新市場。記者翁浩然／攝影
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北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，並舉辦入厝儀式，未來每天於早上6點到下午3...
北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，並舉辦入厝儀式，未來每天於早上6點到下午3點營業。記者翁浩然／攝影
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北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，未來每天於早上6點到下午3點營業。記者翁浩...
北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，未來每天於早上6點到下午3點營業。記者翁浩然／攝影
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北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，未來每天於早上6點到下午3點營業。記者翁浩...
北市大同區全新的大龍市場今天起試營運，未來每天於早上6點到下午3點營業。記者翁浩然／攝影
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傳統市場北市

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