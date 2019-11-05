台南拖吊變本加厲？ 議員要求警方「控制一點」

2019-11-05 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市拖吊變本加厲？議員蔡旺詮上午在議會總質詢時，秀出警方的統計資料，表示去年的拖吊車輛數在民代的強烈關切下略有下降，但今年中西區與北區的拖吊又多起來，從目前數字看起來，到年底的數量可能是歷年之最，要求警方「控制一點」。

根據資料顯示，台南市中西區與北區拖吊車輛數字，106年時是4萬1315輛，107年是4萬362輛，今年光是1-9月已達3萬4392輛，如果依照比率計算，到年底總拖吊數可能會超過4萬5000輛，達到歷年新高。

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蔡旺詮表示，市區裡空間狹小，很難找到停車場，民眾根本沒地方可以停車，警方的拖吊已違反比例原則，包括小巷子、根本不影響交通，或是深夜等都在拖吊，之前在許多民代的強力關切下，拖吊在去年就趨緩，但今年從數字看起來卻變本加厲，警方的反應是說都是民眾檢舉的，但其實應該並不完全是，希望警方能夠體恤民眾停車的不便。

而從統計數字看來，東區與仁德區的拖吊車輛就減少很多，106年4萬1310輛、107年3萬9049，而今年統計到9月只有2萬2430輛，預估到年底大約只有2萬6000輛。