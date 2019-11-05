人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57 聯合新聞網 綜合報導



台北市萬華區西門町商圈。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

西門町為台北市著名觀光景點之一，不只國人喜愛前往，也是許多觀光客必去之地，有網友發問，遊客到西門町逛街主要都會去哪些景點或從事哪些活動。對此，最多網友表示是去「吃拉麵」、「看電影」，還有人表示，會到萬年大樓逛街、看街頭表演等。

有網友在PTT詢問，他指出，西門町是目前台北市最熱鬧的景點之一，從捷運六號出口到整個行人徒步區，可說是處處都是人山人海，假日更是擠得水洩不通，是國高中生等年輕人最常逛的商圈，也是國際旅客必經的旅遊景點，他詢問，「大家去西門町通常都是去逛什麼地方？或是做什麼活動嗎？」

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想不到鄉民留言一面倒，許多人都表示會到西門町「看電影」、「吃拉麵」，由於西門町有知名「電影街」，幾乎所有知名電影院均有在西門町設點，因此吸引許多人至該地看電影；鄉民也說，西門町屯骨拉麵Nagi、花月嵐拉麵、吉天元拉麵都很好吃，經常會特別去用餐。

此外還有人說「去吃阿宗麵線」、「去唱歌」、「買文具」、「逛唱片行」、「逛萬年大樓」、「看表演」，還有人說到西門町只是為了「轉車」。