彩繪環境大玩穿越梗 新海橋電塔還有Q版太空人
2019-11-05 12:17
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
為美化河濱公園周遭環境，新北市高灘地管理處近期於二重疏洪道追風哨旁、新海橋旁及新月橋等處彩繪電塔，並以當地環境景觀為設計概念，增添河濱公園的趣味性。
二重疏洪道追風哨旁電塔因鄰近微風運河，因此彩繪主題為「乘風破浪－啟航」，以水上運動為設計概念，背景搭配藍天白雲，讓電塔與當地環境更加融合，呈現一致風格。
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新海橋旁電塔（板橋端）則為呈現新海溼地的風光及生態，設計主題定調為「通往濕地秘境」，以穿越電塔即可通往濕地的想法進行彩繪。而新月橋旁電塔（板橋端）的主題為「月球狂想曲」，將嫦娥、玉兔及太空人等人物，以Q版繪畫方式來呈現，增添彩繪趣味性。
高管處表示，近年來持續推出電塔彩繪及提防彩繪等美化高灘地周邊環境，未來也將不定期推出新的構想與創意，為民眾創造更舒適、活潑的親水環境。
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