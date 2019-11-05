北市抽驗醬油防腐劑 1件標示不實挨罰

2019-11-05 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市衛生局今年抽驗於各賣場、便利商店等販售地點抽驗15件市售包裝醬油醬料，包含檢驗8件醬油的防腐劑、氯醇化合物；7件其他調味醬的防腐劑、甜味劑含量，結果都符合規定，但其中1件在家樂福重慶店販售、由台宮有限公司供應的鬼女神「金味原液」醬油，卻出現標示不實的情況，被衛生局依違反食品安全衛生管理法裁罰4萬元，並要求業者改善標示或產品成分。

衛生局7月底抽驗醬油醬料中，「金味原液」醬油包裝標示宣稱不含防腐劑，卻驗出防腐劑對羥苯甲酸丁酯含量達每公斤0.045公克，雖在標準上限每公斤0.25公克以下，已涉及標示不實、違反食安法第28條第1項規定「食品、食品添加物...其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。」依法可開罰4萬元。

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衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，供貨業者稱「金味原液」醬油原本是不含防腐劑的，可能是另一支有防腐劑的產品，誤貼為配方為無防腐劑的金味原液，預計在12月20日前完成各通路回收重貼；接下來1年，供貨業者將列入加強稽查對象，再查獲相同問題會加重處罰。