網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

2019-11-05 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



一名網友在臉書社團「加藤軍路邊隨手拍」分享釣蝦場的照片，畫面中有名穿著黑絲襪的正妹，讓其他網友說「這不是林口的淑君阿姨嗎」。被稱為「林口的淑君阿姨」的新北市議員蔡淑君說，這人不是她，昨晚剛從泰國返台，不過嚇一跳，還真的有點像。

新北市議員蔡淑君深耕林口，且經常在林口在地臉書社團解決網友的困難，被稱為「林口的淑君阿姨」，不論在地或是社群軟體都擁有高知名度。

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蔡淑君說，她其實前往泰國，到四面佛為她的父親祈求11月中的開刀順利健健康康，她則是昨晚才剛回到台灣。

其實這也不是第一次被認錯，曾有手機遊戲「神命：天選之人」在公車廣告放上代言人「小茉莉」陳瑀希的照片，卻被民眾認為是蔡淑君，還前往質問蔡淑君何時去代言的。