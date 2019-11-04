新莊國家電影中心2021年完工 有影廳還有屋頂賞景花園

2019-11-04 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



新莊國家級「國家電影中心」硬體已完工，正進行內部裝修，規畫有200人及50人兩座影廳、圖書館及辦公室等空間，並具有修復台灣經典電影等資源，新北市長侯友宜今下午視察，盼透過中央、地方攜手合作，加速國家電影中心啟用。

位於新莊的國家電影中心興建案，於2016年9月由新北市府與文化部簽署行政契約，攜手合作打造台灣電影文化園區第一期工程的「國家電影中心」。侯友宜昨視察後大讚，表示國家電影中心落成後，將結合電影院、展覽館、圖書館等，展現不一樣的科技影視想法，期盼落成後能吸引更多民眾前來參觀。

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原訂由新北工務局於今年底完成國家電影中心主場館工程，再交由文化部進行內部裝潢工程，但為讓國家電影中心盡快進駐並提供民眾服務，從今年8月起，新北市府接受文化部委託代辦內裝及設備工程，預計將於2021年底完工後，再交由文化部營運管理。

目前硬體設施已完工的國家電影中心為地上4層、地下1層建物，佔地約3025坪，周邊道路則約有342坪，目前已開闢並命名為文藝路，整體建物以「時間與空間的蒙太奇」為設計概念，待未來內部裝潢及設備完工後，規畫設有200人及50人兩座影廳、圖書館、辦公室及屋頂花園等空間，地下室則規劃為停車場，提供114輛汽車、100輛機車停車空間。

侯友宜表示，秉持中央、地方不應分你我的態度，新北市府也接受文化部請託，代辦內裝及設備工程，加速讓國影中心能儘速進駐提供民眾服務，國影中心除了負責台灣電影文物資產的蒐集、研究、維護及教育推廣外，也是與國近電影交流的重要窗口。

另，台灣電影文化園區二期佔地約5112坪，原先規畫將在商業設施部分進行於今年12月上網進行招商，明年1至5月進行設計工程、6月動工，預計打造商業及電影的商業影城。

但經文化局進行園區可行性評估後，認為商業誘因不足而退回，但文化部仍有意將二期工程規畫成「影音博物館」，進行電競、動畫、VR及AR等相關產品的開發、媒合和推廣，期盼將二期工程打造成可舉辦類似金馬獎及金鐘獎等國際影音盛會場地。