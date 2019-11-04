新北11月7日轉播12強棒賽台日對戰 現場送200份雞排
2019-11-04 19:40中央社 新北4日電
世界12強棒球賽B組預賽，新北市府7日在板橋第一運動場外，以300吋大螢幕同步轉播中華隊與日本隊精彩賽事，當天下午5時30分開放球迷免費進場，前200名免費送雞排。
新北市府體育處長洪玉玲今天接受中央社訪問表示，市府7日晚間轉播世界12強棒球賽預賽中最精彩的「台日大戰」，中華隊能否進入複賽攸關是否取得奧運資格。
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洪玉玲說，受到市府市民廣場正在布置「歡樂耶誕城」活動的影響，轉播地點在新北市板橋區漢生東路板橋第一運動場，歡迎球迷一起吶喊為中華隊加油。
市府體育處表示，當天將架起300吋的LED大螢幕，也會有椅子提供座位，邀請最強應援團的板橋新埔國小棒球隊加入，讓無法親臨球場的球迷一起為中華隊加油喝采。
體育處表示，除搭配緯來體育主播現場主持，邀民眾一起點燃棒球魂，現場還有雞排、加油棒及摸彩券等好康，有新北市成棒隊所組成的棒球九空格體驗活動、多樣式胖卡美食供球迷參與。
市府說，提供入場球迷前1000名參加指定IG打卡活動，可免費領取加油棒1組和摸彩券1張。其中，前200名還加碼送雞排1份（每人限領1份）。
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