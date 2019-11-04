平溪菁桐里環境五星級 資收賺共餐費

2019-11-04 19:07 觀天下 記者蕭皓文／平溪報導



平溪區菁桐社區用資源回收的收入開辦素食共餐，不僅獲得「五星級里環境認證」，還得到「金好味獎」肯定社區共餐的經營。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 平溪區菁桐社區自民國94年開始做環保資收，也在民國106年用資源回收的收入開辦素食共餐，上個月不僅獲得「五星級里環境認證」，還得到「金好味獎」肯定社區共餐的經營，今(4)日居民開心共餐做資收，老人家動健康心情好快活。

唱著兒歌、做著可愛運動，菁桐社區老人家匯聚一堂開心動健康，今(4)日是平溪區老人會松年大學前來做銀色奇肌課程，俏皮的運動操讓長輩們個個笑得好快活，輪椅長者也得到復健的效果。

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慈濟功德會志工張明珠表示，每週定期整理回收物，居民一同讓社區更加乾淨整潔，老人家不再只是在家看電視，逐漸年老失能，而是大家一起共餐活動，當志工做資收，成了大家樂意且歡樂的相處時光。

菁桐里長鄭賢良表示，菁桐里靠著居民維持整潔，除了五星級認證，社區優良的共餐文化也得到「金好味獎」肯定，一週三天共餐，並安排有趣課程，歡迎附近居民都能前來一同活動交流。