號召來捐血 汐止「里長茶葉蛋」大方送

2019-11-04 19:07 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止里長茶葉蛋捐血傳愛，捐血成功者加贈冰Ｑ茶葉蛋2顆，也可以選擇兌換券，憑著這張券可以到長青里長辦公處免費換6顆。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 天氣逐漸轉涼，為了號召更多人捐血一袋救人一命，已經小有名氣的里長茶葉蛋這次熱情贊助，本週一到五，只要到汐止捐血室捐血，現場就送冰Ｑ茶葉蛋兩顆，沒有名額限制，鼓勵大家踴躍捐熱血。

汐止捐血室護理長張仲蘭表示，因為最近天氣逐漸變冷，心血管疾病的病患逐漸變多，用血量也會變多，所以，我們有緊急儲備用血的部分，希望大家可以踴躍過來捐血，再加上今年農曆年也比較早，所以我們希望在農曆年前有足夠的血液提供給病患使用。那陳里長非常有愛心，提供我們有五天的茶葉蛋給捐血人，希望透過活動有更多人前來捐血。

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長青里長陳建興說，這次和捐血中心一方面是做公益，一方面是讓捐血民眾也能品嚐到茶葉蛋，只要來捐血就送茶葉蛋，鼓勵大家來捐血，現場是提供冰Ｑ茶葉蛋，那如果到里辦公處領則數量多一點熱騰騰的茶葉蛋。那為了吸引人我準備的量還蠻多的，原則上捐血室這邊數量是希望200組，那我希望是多多益善，捐血人越多越好。

里長茶葉蛋捐血傳愛，捐血成功者加贈冰Ｑ茶葉蛋2顆，或者你也可以選擇兌換券，憑著這張券可以到長青里長辦公處免費換熱騰騰的茶葉蛋6顆，活動一直到11/8這個星期五為止，也歡迎大家多多到汐止捐血室捐血一袋救人一命，還能品嚐美味茶葉蛋。