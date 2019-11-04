淡水扶輪社公園植樹 增種9300棵82種類
2019-11-04 19:06觀天下 記者許端驛／淡水報導
國際扶輪社3522地區舉辦的「扶輪改善世界 環保植樹愛地球」活動，前(02)日於淡水「公八防災公園」舉行。去年扶輪社在防災公園種下1萬棵原生植物，今年連續第三年舉辦種樹，增種9300棵82種類，希望透過將原生植物種植，讓態可以更加豐富。
，國際扶輪社3522區總監張黃嘉表示，去年在防災公園種下1萬5千棵原生植物，也希望透過將原生植物種在這裡，讓生態可以更加豐富。這一次活動，搭配現場的社員，都用野餐的方式，席地而座，並且欣賞各區社友們所帶來的精彩表演，為此淡水區長也到場參與，並且親自種下原生植物的樹苗，也代表著原生植物對於地區的重要性，更希望往後可以將這裡種滿許多樹種。
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淡水區長巫宗仁表示，去年扶輪社在公八公園成立原生植物園區，而今年加碼，舉辦植樹減碳愛地球的活動，現場除了扶輪社的成員，還有一百多位的在地居民來參與，今年扶輪社準備了9300棵植物，包括了喬木灌木、草本植物等等，希望透過植樹活動，達到減碳愛地球，並且更讓大家了解這片土地上的原生植物種類，改變公園生態，挑選了香楠、流蘇、青剛櫟等可吸引到蝴蝶、鳥與松鼠的植栽，總共82種原生植物，期盼打造自然態公園環境。
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