新北好生活健康向前走 近萬民眾熱情響應
2019-11-04 19:05觀天下 記者羅綸宏／三重報導
邁入第3屆的「新北好生活、健康向前走」活動，今年特別選在美麗的大台北都會公園舉辦，吸引近萬民眾攜家帶眷參與。副市長吳明機特別感謝市議員陳啟能，多年來率領新北市政發展協會等團體熱心協助，讓這項動健康活動能不斷延續下去。
新北市副市長吳明機表示，新北好生活健走這是我們第3屆辦理，前2屆我們要特別感謝陳啟能議員，率領市政發展協會等團體熱心幫忙，才能有今天這樣的場面。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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新北市議員陳啟能強調，這項活動最主要在於鼓勵市民朋友，一起從事健康休閒活動，養成規律的運動習慣，鍛鍊強健體魄。雖然今年因經費短缺而縮小規模，但完全不減民眾參與的熱情。
除了健走之外，主辦單位也舉辦捐發票助弱勢活動，邀民眾走到第2個關卡時，捐出2張9、10月發票給華山基金會。
另外，新北市帥氣的騎警隊也到場共襄盛舉，吸引大批民眾爭相拍照留念。這場結合健康與公益的健走活動，已成為三蘆地區的指標活動之一，三重區公所和蘆洲區公所都表示一定會繼續辦理下去，讓民眾擁有健康活力的人生。
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