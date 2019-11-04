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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

萬里復古四色牌大賽 阿公阿嬤拼牌技

2019-11-04 19:05觀天下 記者廖品涵／萬里報導

萬里區萬里里與市議員張錦豪挑選阿公阿嬤們從年輕就愛玩的四色牌舉辦牌藝比賽，讓長輩...
萬里區萬里里與市議員張錦豪挑選阿公阿嬤們從年輕就愛玩的四色牌舉辦牌藝比賽，讓長輩們拚牌技也透過牌技交流增進彼此的感情。 圖／紅樹林有線電視提供
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年輕人愛玩桌遊，阿公阿嬤們也有專屬於高齡者的紙牌桌遊四色牌，萬里區萬里里與市議員張錦豪為鼓勵長輩們透過趣味的活動增進腦力，特別挑選阿公阿嬤們從年輕就愛玩的四色牌舉辦牌藝比賽，讓長輩們拚牌技也透過牌技交流增進彼此的感情。

萬里里長王傑倫說，以阿公阿嬤最熟悉的四色牌作為競賽項目，邀請里內的阿公阿嬤來報名參賽，里長希望透過過往長輩的娛樂紙牌遊戲舉辦趣味的牌藝競賽，讓子女們可以更瞭解父母的過往娛樂生活，也讓這項復古的桌遊，刺激長輩們的腦力，記憶不退化。

市議員張錦豪指出，在跑行程的過程當中，看見長輩們都會打四色牌當娛樂，於是與里長剛好靈機一動辦理趣味競賽，用阿公阿嬤最愛的四色牌，希望鼓勵長輩們平時多動腦，促進腦力不退化。

三十多位長輩抽籤分桌，五位一組入桌後，阿公阿嬤們分牌手勢超利索，在主裁判宣讀過規則後，比賽開始，而阿公阿嬤的子女們也在賽桌旁圍觀，觀看這項古早味桌遊，而四色牌也可以說是桌遊的活遺跡。

立委參選人賴嘉倫表示，看到長輩們展現好牌技，大家都很開心，期待透過這場四色盃競賽讓阿公阿嬤們重溫玩四色牌的趣味，也希望未來有機會還要再辦四色牌趣味競賽，讓長輩們訓練腦力，也透過秀牌技增進樂齡牌友間的情誼。

桌遊萬里賴嘉倫

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