侯友宜視察國家電影中心 盼成影視重鎮

2019-11-04 18:44 中央社 新北4日電



國家電影中心建築結合電影膠卷與光影詩意的時空蒙太奇手法，將於民國110年底完工。新北市長侯友宜今天視察，期盼當地成為影視產業與國際交流重鎮，兼具親子休閒娛樂功能。

新北市府新建工程處長祝惠美，今天下午在市長侯友宜視察時簡報表示，接受委託興建的國家電影中心，目前施工進度已達81.15%，主體場館原定108年底完工，交由文化部辦理內裝與設備建置工程及後續營運。

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祝惠美說，地方民眾期盼國影中心儘早進駐，市政府今年8月接受文化部委託，代辦內裝及設備建置工程，整體工程預計於110年底完工後，交文化部營運與管理。

祝惠美說，建築的大影視廳與小影視廳分別是獨立的，但也可以因應人數和放映需求結合，完全不會有違和感，且可以創造空間與時間，分別組裝與建構的蒙太奇（Montage）建築手法。

印記聯合建築師事務所表示，國家電影中心建築透過不同的建築材料，展現有詩意的隔柵光影，影廳外牆前衛的透光金屬曲面造型象徵電影的未來感與科技感，立面遮陽隔柵節奏呼應電影膠卷影格的意象。

侯友宜與新北市議員黃林玲玲、鍾宏仁、陳明義與前立委黃志雄等人，逐一視察室內挑高空間與戶外視野。侯友宜說，希望國家電影中心將來完工後，成為國際化亮眼的建築以及親子喜歡的休閒娛樂場地。

市府新聞局長蔣志薇表示，將來國家電影中心不僅負責蒐集台灣電影文物資產、並研究、維護和教育推廣，也是台灣與國際電影交流的重要窗口。

她說，國家電影中心旁1.6公頃的大基地，希望中央與地方籌建「影視博物館」的規劃仍與文化部討論中。國家電影中心結合新北市府推動紀錄片導演培力、校園短片新星導演，以及行政部門的影視協拍中心，盼望將來落成後，當地成為影視重鎮。