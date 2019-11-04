北市公車停靠區科技執法 民怨違停還在

2019-11-04 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市警察局11月1日起啟用「捷運市政府站」公車停靠區科技執法抓違停，但上路至今仍有不少計程車或民眾轎車會臨停在公車停靠區內或周邊甚至並排，影響公車進出站，民眾則抱怨過馬路還是有車輛會停在斑馬線影響通行；交通警察大隊則表示，除持續派員巡邏外，科技執法會再評估增加偵測範圍、3分鐘才取締的時限是否縮短等。

「捷運市政府站」公車停靠區科技執法採用24小時影像監控取締違停車輛，只要車輛於禁止停車區域停止超過3分鐘，就會自動執行違規蒐證與舉發，處機車600元、小客車900元、大型車1200元罰鍰。

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不過，上路後違停狀況沒有明顯減少，非上下班離峰時間每分鐘約有2到3輛車仍會違規停在公車停靠區內或區外紅線路邊，民眾還發現有計程車疑擔心「被偵測」，會停在公車停靠區外，回堵到斑馬線上，甚至還會並排停車，導致公車必須從中間車道直接變換到內車道與停靠區，人車通行與交通安全都受影響。

對此，交通警察大隊表示，公車停靠區違停影響交通車流及上下車民眾安全，採用科技設備目的是希望維護轉運站周邊交通順暢及避免事故發生，但初期執法優先取締久停超過3分鐘的嚴重違停車輛，暫時不取締臨停上下客車輛。