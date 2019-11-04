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影／議員臉塗口紅支持女權 柯市長拒塗臉

2019-11-04 16:39攝影中心 記者許正宏／即時報導

北市府顧問疑似性騷擾「學姊」黃瀞瑩爭議不斷，今天在市政總質詢前，疑涉入的北市府顧問劉嘉仁口頭請辭，而市議員耿威質詢市長柯文哲時，直指因柯市長過去諸多不尊重女權的行為，讓底下官員有樣學樣，她在臉頰畫上口紅響應女權運動，要求柯市長也塗上來響應支持女權，而柯市長直接回絕，表達「沒有必要」！

台北市議員耿威下午質詢市長柯文哲（中）時，在臉頰畫上口紅響應女權運動，針對市府官...
台北市議員耿威下午質詢市長柯文哲（中）時，在臉頰畫上口紅響應女權運動，針對市府官員性騷「學姐」一事，要求柯市長也塗上來響應支持女權，而柯市長直接回絕，表達「沒有必要」！記者許正宏／攝影
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台北市議員耿威（右下）下午質詢市長柯文哲（中）時，在臉頰畫上口紅響應女權運動，針...
台北市議員耿威（右下）下午質詢市長柯文哲（中）時，在臉頰畫上口紅響應女權運動，針對市府官員性騷「學姐」一事，要求柯市長也塗上來響應支持女權，而柯市長直接回絕，表達「沒有必要」！隨後市府人員將備詢台上的口紅拿走。記者許正宏／攝影
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台北市議員耿威（圖）下午質詢市長柯文哲時，在臉頰畫上口紅響應女權運動，針對市府官...
台北市議員耿威（圖）下午質詢市長柯文哲時，在臉頰畫上口紅響應女權運動，針對市府官員性騷「學姐」一事質詢。記者許正宏／攝影
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女權北市柯文哲黃瀞瑩性騷擾

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