今年台北101跨年 與朱銘人間系列作品共譜最美人間風景
2019-11-04 15:46
聯合報 記者邱瑞杰
／即時報導
朱銘美術館、台北101合辦「人間風景＠台北101－朱銘雕塑展」今天開幕，朱銘「人間系列」作品現身101，展期至明年1月10日。今年到101過耶誕、參加跨年晚會，將可與朱銘作品共譜最美人間風景。
朱銘美術館表示，10年前建館10周年，曾與台北101合作「 人間系列—游泳展」，今年建館20周年，雙方再度攜手，同慶十年一度盛事。
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朱銘「人間系列」作品善於描繪人生百態、捕捉生活的片刻，本次展覽搭配台北101辦公大樓室內和戶外空間特色，展出人間系列兩個不同主題作品。
主辦單位規畫在松智廣場、松智大廳展出以白彩為底的人間系列作品，這些時髦男女或坐或站，有人在打手機，也有人手拿提袋，與往來台北101的人群相映成趣。人間系列「裙的故事」主題具有鮮活明亮的色彩及飛舞的裙襬，安排在1樓室內的Gallery 101展出。
館方表示，朱銘雖以塊狀方式雕刻，卻能自然地呈現裙褶的擺動與飄舞，讓觀眾幾乎能感受到風的吹拂和人物動態，讓遊客和上班族忍不住佇足，欣賞展現女性恣意舞動之美的雕塑作品。
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