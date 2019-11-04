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新北免費汰換弱勢戶節能家電 還缺千萬設備待資助

2019-11-04 15:12聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北市政府盤點15家總耗電量高的老人安養院及200戶低收入戶，與4家企業合作，協助免費到府汰舊換冰箱等新節能家電，目前共376項節電設備，若耗能設備汰換完畢，每年約可省下超過17萬度電、約43萬元的電費。不過，新北市經發局表示，目前尚有765個、近千萬的節電設備需求，期盼各界響應扶助能源弱勢族群。

經發局今舉辦「新北心家電，公益總動員」記者會，新北市副市長吳明機表示，新北市首次結合企業贊助節能設備，協助低收入戶及社福機構免費汰換耗能設備，本計畫初步篩選全市50家非財團法人、非集團經營的老人安養院，及280戶低收入戶，經逐戶訪視盤點節電需求，選出前15家總耗電量高的老人安養院及200戶低收入戶進行免費汰換。

吳明機表示，感謝虎牌家電、聲寶家電、台灣櫻花及莊頭北率先響應，伸援新北市能源貧戶改善電能源使用效率，讓企業資源挹注在最需要的地方，期能拋磚引玉，吸引更多企業響應計畫。

經發局說明，當每個月基本的水、電、瓦斯等能源支出超過家庭收入的10%，即稱為「能源貧窮戶」，且多半使用老舊、二手家電，相對節能家電耗電量大且效能較差，就會排擠家中的飲食、教育費等費用，因此主動出擊協助擴大節約能源效益，同時減輕能源使用負擔，提升生活品質水準。

經發局補充，像是冰箱若換成節能電冰箱，節電約184度、一年省下約507元；電熱水器若也換成節能，一年可節省瓦斯用量約6％至9％，不過目前尚有近千萬的節電設備需求，需要各界伸出援手，共同扶助能源弱勢族群。

新北市政府盤點15家總耗電量高的老人安養院及200戶低收入戶，與4家企業合作，協...
新北市政府盤點15家總耗電量高的老人安養院及200戶低收入戶，與4家企業合作，協助免費到府汰舊換新節能家電。圖／新北市經發局提供
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新北市經發局統計，冰箱若換成節能電冰箱，節電約184度、一年省下約507元。圖／...
新北市經發局統計，冰箱若換成節能電冰箱，節電約184度、一年省下約507元。圖／新北市經發局提供
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