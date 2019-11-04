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酒駕車擺爛不贖車 柯文哲：聽起來就是故意「呆」的

2019-11-04 14:47聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

為了防制酒駕，酒駕罰金不斷提高，其中機車酒駕最高罰1.5萬元至9萬元；汽車可罰3萬元至12萬，卻導致不少民眾寧願被扣車，也不想繳交罰金。根據市警局統計，截至9月底止為止，因酒駕被扣車的機車439輛，其中有135輛機車，在保管場已停放超過6個月以上；至於汽車部分，因酒駕被扣車者，總計26輛，其中有1輛逾期。

對此，台北市長柯文哲今下午赴議會備詢時，對於酒駕車不願「贖車」的情況直言「這聽起來就是故意呆的」，要求市警局重新修改處理流程。

市議員潘懷宗表示，今年7月起，酒駕被取締者，機車初犯可罰1.5萬到9萬元、汽車可罰3萬到12萬元。在5年內第2次酒駕者，機車駕駛人可罰9萬元、汽車可罰12萬元，之後再繼續累犯者，將按前次罰鍰持續累加。

潘懷宗表示，酒駕新制七月上路以來，酒駕案件儘管較去年同期減少，但實際上差距並不大。根據北市交大統計，105年因酒駕被拖吊的車輛總計1334輛、106年1501輛、107年1657輛，今年截至9月底止，則有878輛。

潘懷宗表示，隨著酒駕罰金越來越高，不少車主認為，車子的殘值不高，繳交罰金根本就不划算，繳一次罰款，幾乎就可以買一輛中古車，甚至還可以直接買一輛新機車，導致部分車主「贖車」的意願相當低。

根據市警局統計，目前保管車查扣的機車總計636輛，其中因酒駕被查扣的機車為439輛，高達7成之多，裡頭又有135輛機車已停放超過6個月以上，另有10輛機車，停放超過一年。

潘懷宗當場質疑，這些機車停放超過六個月，柯市長你覺得車主還會來領嗎？柯文哲表示「大概不會來了」；潘懷宗緊接著再度追問，那超過一年的呢？柯文哲則是秒答「不可能」，並轉頭質疑市警局「怎麼會有擺一年的」。

市警局表示，每六個月會拍賣近半年近來的車子，只是有的車主是分期付款，有的車因為有涉案、糾紛，要等法院判決出爐才可以處理。

不過潘懷宗質疑，市警局所謂「拍賣」，是拆了車牌當廢鐵賣，根本就是便宜買主，市府非常吃虧。

對此，柯文哲直言「這沒有道理」，「聽起來就是故意呆的」，將研議怎麼處理，並當場要求市警局重新修改流程圖，看看怎麼樣效率會比較高。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市長柯文哲。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲。記者胡瑞玲／攝影
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酒駕柯文哲

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