性騷擾「學姐」黃瀞瑩？ 劉嘉仁今主動請辭接受調查

2019-11-04 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



因網路節目《一日幕僚》暴紅的北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩，向來被視為柯團隊的明日之星，不料日前卻傳出遭北市府顧問劉嘉仁性騷擾，不僅在下班時用LINE狂傳「問候訊息」，上班時則是以討論行程為由，單獨和黃相處，還關上辦公室大門，讓黃不堪其擾。

儘管柯文哲已下令兩人隔離，還要求勞動局介入調查，劉嘉仁則強烈抗議用「性騷擾」三個字，他說自己問心無愧，「我有老婆、孩子，這會讓他們承受不可承受之重」，不過「學姐」遭性騷擾疑雲，仍在網路上發酵。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為避免再生爭端，劉嘉仁今天中午向柯文哲口頭請辭。北市府副發言人戴于文證實，劉顧問確實今天接近中午時分時，向柯市長口頭請辭，認為已造成家人困擾，對市府團隊也造成困擾，因此主動請辭接受調查。

劉嘉仁則是透過聲明稿表示，在進入市府體系之前，自己在醫界從事社區醫療服務長達20年。協助醫療團隊一同照顧病患並勇於承擔。在進入市府幾個月間，認識到自己其實在工作上仍有需要學習的地方。

劉嘉仁說，非常感謝這段時日大家對他的關心，這段日子引發社會紛擾，感到抱歉，也謝謝柯市長，在第一時間同意提出獨立調查的要求，對於自己的清白深具信心。所以為了避免更多的指涉，今早主動向市長提出辭呈，並期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。