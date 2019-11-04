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玄天上帝文化祭8日登場 還提供限量祈福卡保平安

2019-11-04 12:32聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

北台灣最大的玄天上帝慶典「新北市玄天上帝文化祭」，將於11月8日起，在五股區二重疏洪道內舉行為期3天的活動，除了祈福法會、平安遶境、奉茶洗足孝親及藝陣表演外，更首次結合在地庇護工場手作特色攤位展售，匯集愛心做公益。

今年玄天上帝慶典「新北市玄天上帝文化祭」將於11月8日起在五股區二重疏洪道內，進行為期3天活動，新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，每年文化祭的輪值公廟都會提前2年，由新北境內百家主祀玄天上帝宮廟，以擲筊方式決定主辦方。

今年文化祭由五股玄安宮值年主辦，除了8日舉辦平安法會、過平安橋外，9日有包含奉茶洗足孝親主題活動，10日則由百間玄帝聖駕遶境五股地區，透過文化祭彰顯孝道精神及祈福保佑地方民眾。

此次活動首度結合宗教與社會公益力量，與20攤在地庇護工場合作手作創意品展售，收入及法會供品將贈送給當地低收入戶及需要幫助的弱勢團體，活動現場也設有祈福平安橋，開放民眾過橋祈福，並提供2000份百帝加持過的祈福卡。

3天活動皆準備紅湯圓讓民眾吃平安，9至10日下午3點及6點兩個時段，更推出「玄帝賜福，轉好運遊戲」活動，贈送限量1200份玄帝加持過的祈福小物。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北市境內祀奉玄天上帝的宮廟多達127家，是重要的民間信仰，玄天上帝文化祭邁入第9年，9日當天由在地五股區興珍里、更寮里孝親事蹟的家庭，舉辦尊親按摩、孝親洗腳等活動，鼓勵年輕朋友及時行孝，展現對長輩的感恩。

新北市玄天上帝文化祭將於11月8日起，在五股區二重疏洪道內舉行為期3天的活動。圖...
新北市玄天上帝文化祭將於11月8日起，在五股區二重疏洪道內舉行為期3天的活動。圖／新北市民政局提供
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新北市玄天上帝文化祭將於11月8日起接連3天登場，右至左為悠遊卡、小令旗、悠遊卡...
新北市玄天上帝文化祭將於11月8日起接連3天登場，右至左為悠遊卡、小令旗、悠遊卡、鑰匙圈等周邊商品。圖／新北市民政局提供
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新北市玄天上帝文化祭將於11月8日起，在五股區二重疏洪道內舉行為期3天的活動。圖...
新北市玄天上帝文化祭將於11月8日起，在五股區二重疏洪道內舉行為期3天的活動。圖／新北市民政局提供
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新北市玄天上帝文化祭活動現場提供2000份祈福卡，透過百帝共盛加持，讓民眾寫下願...
新北市玄天上帝文化祭活動現場提供2000份祈福卡，透過百帝共盛加持，讓民眾寫下願望把福氣帶回家。圖／新北市民政局提供
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