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秋季限定粉紅美景 新北這2地點賞花最驚人

2019-11-04 11:16聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

秋意漸漸濃厚，街頭景色也逐漸換上秋裝，新北市河濱運動公園旁因種植許多台灣欒樹作為行道樹，近日因天氣逐漸轉涼，欒樹花瓣也逐漸變得火紅，放眼望去一球一球綠色和紅色夾雜的花葉，如同燈籠點亮整個新北街道。

台灣欒樹屬無患子科的落葉喬木，樹高約10至25公尺，是台灣特有種植物，耐旱性強，因此常作為行道樹與園景樹。台灣欒樹約秋季10月開花，花冠黃色、蒴果有3瓣，花瓣為玫瑰紅色，花瓣變色時，會先從淡紫色轉為紅褐色，最後變成秋冬極為時尚的土色。

樹姿優美、色彩變化多端的台灣欒樹，因紅色氣囊狀的蒴果像一串串紅色燈籠，因此又被稱為「燈籠樹」，進入秋季時，有些會像大紅燈籠站立在街道旁，或多層次的像彩色燈泡掛在樹梢，十分美麗。

位於大漢溪右岸媽祖田河濱公園沿線步道，從土城成功水門進入河濱公園往三峽方向，以及大漢溪左岸柑園露營區，沿線1k+500至3k處，因種植許多台灣欒樹，目前正值開花季節，民眾在休憩時間或放假時，可以前往新北河濱沿著河岸漫步，欣賞秋季限定的粉紅美景。

台灣欒樹屬因紅色氣囊狀的蒴果像一串串紅色燈籠，因此又被稱為「燈籠樹」。圖／新北市...
台灣欒樹屬因紅色氣囊狀的蒴果像一串串紅色燈籠，因此又被稱為「燈籠樹」。圖／新北市高管處提供
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媽祖田河濱公園及柑園露營區沿線皆可欣賞到台灣欒樹美麗身影。圖／新北市高管處提供
媽祖田河濱公園及柑園露營區沿線皆可欣賞到台灣欒樹美麗身影。圖／新北市高管處提供
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媽祖田河濱公園及柑園露營區沿線皆可欣賞到台灣欒樹美麗身影。圖／新北市高管處提供
媽祖田河濱公園及柑園露營區沿線皆可欣賞到台灣欒樹美麗身影。圖／新北市高管處提供
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台灣欒樹屬因紅色氣囊狀的蒴果像一串串紅色燈籠，因此又被稱為「燈籠樹」。圖／新北市...
台灣欒樹屬因紅色氣囊狀的蒴果像一串串紅色燈籠，因此又被稱為「燈籠樹」。圖／新北市高管處提供
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色彩變化多端的台灣欒樹，因紅色氣囊狀的蒴果像一串串紅色燈籠，又被稱為「燈籠樹」。...
色彩變化多端的台灣欒樹，因紅色氣囊狀的蒴果像一串串紅色燈籠，又被稱為「燈籠樹」。圖／新北市高管處提供
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