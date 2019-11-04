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北市抽檢溫泉衛生 8家複檢才合格

2019-11-04 11:11聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

晚秋天氣轉涼，不少民眾喜歡到北投等地泡溫泉放鬆身心，北市衛生局定期抽查列管的56家溫泉業者，今年截至9月底止抽查260家次，其中8家出現大腸桿菌群或總菌落數超標超標的情況，輔導業者限期改善後才複檢合格。

為強化溫泉浴池衛生安全管理，衛生局每年於溫泉泡湯旺季的10月到隔年2月時，每月都進行水質抽驗，於泡湯淡季的3月到9月，則是每3個月進行1次水質抽驗，同時配合定期營業衛生稽查，為泡湯品質把關；而水質標準為總菌落數每1毫升池水量應低於500CFU，大腸桿菌群每100毫升含量應等於或低於6CFU。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，9月底止抽查260家次，溫泉水質抽驗共計412件，不合格的有8家共13件檢體，不合格率3.16%，其中5家共7件大腸桿菌群超標，3家共6件則是總菌落數超標，限期1到2周改善後，業者複檢後則都合格；相較於去年同期的不合格率4.62%，比率下降顯示溫泉業者自主管理較往年好。

余燦華說，溫泉業者溫泉池水質衛生不合格原因可能很多種，包含管線問題、泡湯者未洗淨身體就入池等，但抽驗只論結果，不合格就會先依台北市營業衛生管理自治條例開罰2000元到1萬元，隨後要業者期限內改善。

余燦華表示，民眾泡湯的衛生保障，除可看業者是否於營業衛生自主管理分級評核中取得優級或良級外，也可觀察泡湯環境，如水池設計是否高於地面、有外溢流動排水設計、通風良好、水質是否清澈無外來異物等，會相較衛生。

日勝生加賀屋國際溫泉飯店協理張美靜表示，大眾浴池都會告知泡湯者酸鹼值及水溫，每天也都會定時自行測量水溫等數據，讓消費者泡湯較安心。

衛生局也提醒，進入浴池前須將身體徹底洗乾淨，並考量自身狀況，若患有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病與血友病患、皮膚敏感度差、飽餐及空腹均不適合入浴；泡湯時間以不超過10到15分鐘為原則，且要注意補充水分，眼睛避免接觸池水。

為強化溫泉浴池衛生安全管理，北市衛生局每年於溫泉泡湯旺季的10月到隔年2月時，每...
為強化溫泉浴池衛生安全管理，北市衛生局每年於溫泉泡湯旺季的10月到隔年2月時，每月都進行水質抽驗，於泡湯淡季的3月到9月，則是每3個月進行1次水質抽驗。記者翁浩然／攝影
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為強化溫泉浴池衛生安全管理，北市衛生局每年於溫泉泡湯旺季的10月到隔年2月時，每...
為強化溫泉浴池衛生安全管理，北市衛生局每年於溫泉泡湯旺季的10月到隔年2月時，每月都進行水質抽驗，於泡湯淡季的3月到9月，則是每3個月進行1次水質抽驗。記者翁浩然／攝影
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