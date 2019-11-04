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大龍市場明試營運 發限量入厝甜湯圓

2019-11-04 10:18聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市大同區全新的大龍市場明天早上7點起試營運，原本舊市場的82攤將全數回歸進駐，為慶祝入厝，市場自治會還準備200份代表圓滿招財的甜湯圓，要在10點發給民眾；不過也傳出部分攤商因攤位設備還沒整頓好，可能延遲進駐。

原大龍市場因被鑑定為含高氯離子建築物，依「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」在重慶北路旁原地改建，興建地下4層，地上13層的建築物，約斥資14億元，歷經約4年終於在近日完工。

新大樓1樓作為大龍市場使用，中間樓層由環保局處等公家單位進駐使用，也有區民活動中心和老人日照服務中心等，高樓層為公宅。

全新的大龍市場內裝採黑綠相間的牆面設計，搭配工業風垂掛吊燈，令人眼睛一亮，市場攤位重新規畫分區，將熟食與生鮮品分成兩個空間，通道也拓寬，一改傳統市場空間擁擠、環境衛生等問題；同時也全面導入行動支付無現金消費服務。

不過，近來也傳出有攤商因整頓攤位來不及等因素，可能無法於試營運首日營業。

對此，大龍市場自治會長吳碧嬌坦言，確實有部分攤商如熱食類等正在加緊趕工裝設調理台等設備，部分攤商有可能延遲一周才營業，至於趕不上試營運首日的攤位數，仍要看今天各攤整備進展。

北市大同區全新的大龍市場明天早上7點起試營運，全新的大龍市場內裝採黑綠相間的牆面...
北市大同區全新的大龍市場明天早上7點起試營運，全新的大龍市場內裝採黑綠相間的牆面設計，搭配工業風垂掛吊燈。圖／北市市場處提供
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北市大同區全新的大龍市場明天早上7點起試營運，原本舊市場的82攤將全數回歸進駐，...
北市大同區全新的大龍市場明天早上7點起試營運，原本舊市場的82攤將全數回歸進駐，為慶祝入厝，市場自治會還準備200份代表圓滿招財的甜湯圓，要在10點發給民眾。記者翁浩然／攝影
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