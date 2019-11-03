宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「泥灘人浪地」樂團以Jug Band輕快爵士，為《城北青旅行》活動開場。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 宋鎮邁設計團隊得標兩年後，北市捷運中山站與雙連站的廊道「心中山線形公園」終於完工！北市文化局3日在捷運站口旁搭起舞台策劃《城北青旅行》慶祝音樂會，並由宋楚瑜的女兒宋鎮邁帶領台北市長柯文哲沿線導覽。她表示，這條綠色廊道，以綠色建築改造工程，巧妙串聯五大景點，讓市民可以隨興走逛綠地！

宋鎮邁設計五大景點

「此中山雙連段線形公園全長約500公尺、寬度約25公尺，是30多年前捷運淡水線地下化後，為中山街區留下的一個獨特帶狀公園。」北市文化局表示，五大景點中，最晚完工的「心中山舞台」在中山站4號出口增設鳥瞰景觀平台等設施，是全新亮點。而沿著線形廊道則有「遊人啡飲」、「月光森林」及「爵士廣場」、「星橋綠坡」四個景點。

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下午的活動由舞台上的「泥灘人浪地」樂團以Jug Band輕快爵士開場，他們是一群定居於台灣的外籍人士。接著由發想自赤峰街老零件的「鄭炳和老師-廢鐵藝術品」與「二手貨Stomp打擊樂團」上台展現城市新舊文化的交替。最後由街頭藝人小提琴王子林子安和東京療癒系歌手山元聰演奏舒爽的午後文青音樂。

柯：北市朝氣代表

北市文化局近年積極推動「無牆博物館」計畫，柯文哲致詞說：「城北廊帶博物館是5大城市博物館中，最有青春朝氣與創意代表的發散地，結合街舞音樂、百貨文創與當代藝術等意象。」像是「2019捷運出口音樂節」和台北當代藝術館，加上周邊蓬勃的南西商圈百貨、誠品R79地下書街、赤峰街文創小店等。

有趣的是，柯文哲隨後的行程前往三重為民眾黨立委參選人李旻蔚輔選，致詞時即表示，藍綠陣營打出的「芒果乾」、「發大財」牌，不如實際把市政做好！並舉「捷運線型公園」為例，說明良好的市政建設能增加更多活動空間，造福市民。

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