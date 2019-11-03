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影／挺在地女孩李旻蔚 柯文哲拜廟陪吃滷肉飯

2019-11-03 18:29攝影中心 記者葉信菉／即時報導

假日選舉拜票跑透透，台灣民眾黨黨主席柯文哲下午陪同黨內三重立委候選人李旻蔚參拜南聖宮，接著去吃當地有名的滷肉飯。柯文哲表示，他最近有很多機會跟李旻蔚接觸，發現他做事很認真，臺風很穩健，懇請鄉親多多支持在地的年輕人。

台灣民眾黨黨主席柯文哲（右）下午陪同黨內三重立委候選人李旻蔚（左）參拜南聖宮，柯...
台灣民眾黨黨主席柯文哲（右）下午陪同黨內三重立委候選人李旻蔚（左）參拜南聖宮，柯文哲懇請鄉親多多支持在地的年輕人。記者葉信菉／攝影
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台灣民眾黨黨主席柯文哲（左）陪同黨內三重立委參選人李旻蔚（右）到三重地區拜票，並...
台灣民眾黨黨主席柯文哲（左）陪同黨內三重立委參選人李旻蔚（右）到三重地區拜票，並享用當地小吃。記者葉信菉／攝影
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台灣民眾黨黨主席柯文哲（中）下午陪同黨內三重立委候選人李旻蔚（左）參拜南聖宮。記...
台灣民眾黨黨主席柯文哲（中）下午陪同黨內三重立委候選人李旻蔚（左）參拜南聖宮。記者葉信菉／攝影
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台灣民眾黨黨主席柯文哲（中）陪同黨內三重立委參選人李旻蔚（左四）到三重地區拜票，...
台灣民眾黨黨主席柯文哲（中）陪同黨內三重立委參選人李旻蔚（左四）到三重地區拜票，拉抬立委選情。記者葉信菉／攝影
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柯文哲台灣民眾黨2020選舉2020選舉新北市立委

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