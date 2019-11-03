太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食
2019-11-03 18:29
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲今下午陪同三重立委參選人李旻蔚參拜廟宇、直播吃美食、體育場掃街拜票，李旻蔚再介紹三重知名滷肉飯店時，柯文哲拿著筷子蠢蠢欲動，直到一旁幕僚說市長可以先吃，柯文哲不顧直播，立刻在鏡頭前大吃，絲毫不管一旁在介紹美食的參選人與老闆。
「哇，我最喜歡吃飯」柯文哲跑了一整天的行程，等不及李旻尉的介紹，頻頻動筷子想開動，最後一旁幕僚說「市長肚子餓了可以先吃」，柯文哲立刻吃請滷肉飯，也讓一旁的圍觀的民眾哈哈大笑。
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柯文哲在南聖宮時表示，政治沒多困難，對的事情做，不對的事情不要做，然後認真做事，李旻蔚她是很認真的年輕人，她也是三重埔的女兒，以前就在三重服務，台風很穩健，希望鄉親給在地女兒一個機會。
李旻蔚說，她在議員父親李余典的服務處約8、9年的時間，大小事情她都很清楚，年輕人想要做事情，用心、實在最重要，不能開的支票就不要亂開，做得到的再來說出口，希望鄉親給她機會，前進立法院、爭取三重的福利。
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