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逛心中山線形公園 柯文哲：未來兩年重塑赤峰街巷弄

2019-11-03 17:53聯合報 記者翁浩然／即時報導

台北捷運中山站到雙連站之間去年1月開始打造為「心中山線形公園」綠色廊道，工程到今年11月大抵完工，台北市長柯文哲今天也走訪公園5大亮點區段；柯致詞說，北市近年來推動城市博物館，未來一、兩年要讓位在城北區的線形公園連結兩旁小巷進行城市重新塑造，他個人盼能成為青春文創聚落，但具體方向與定位，內部還待跨局處討論。

台北捷運中山雙連段線形公園全長約500公尺、寬度約25公尺，是30年前捷運淡水線地下化後，於中山街區留下的帶狀公園，北捷公司配合市府城市博物館政策，去年起施工改造為「心中山線形公園」，結合親子休憩、展演運動等活動特色，共有「心中山舞台」、「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」5大亮點。

柯文哲表示，目前北市共有北投、大稻埕、艋舺、城南（包含寶藏巖、台灣大學、大安森林公園、嘉禾新村一帶）及城北地區等五座城市博物館，「心中山線形公園」就位在城北地區，城北主要有有台北當代藝術館、光點台北、蔡瑞月舞蹈研究社三個重要場館，還有新光三越南西店、誠品地下街。

柯表示，現在將線形公園將中山站、雙連站串連起來，地上設施空間重新整頓，讓它更符合人行空間，這只是第一步，下一步會思考如何讓線形公園協助兩旁小巷進行城市重新塑造，這是未來一兩年，市府內跨局處要整合的。

柯也說，建立城市博物館是最困難的是主題與定位；他個人希望這地方能成為青春文創的聚落，發揚赤峰街等台灣年輕人文創作品，但這只是他個人想法，具體怎麼辦還要跨局處討論，從民間集思廣益，歡迎在地人士與社團組織一起來發想。

台北捷運中山站到雙連站之間去年1月開始打造為「心中山線形公園」綠色廊道，工程到今...
台北捷運中山站到雙連站之間去年1月開始打造為「心中山線形公園」綠色廊道，工程到今年11月大抵完工，台北市長柯文哲今天也走訪公園5大亮點區段。記者翁浩然／攝影
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台北捷運中山站到雙連站之間去年1月開始打造為「心中山線形公園」綠色廊道，工程到今...
台北捷運中山站到雙連站之間去年1月開始打造為「心中山線形公園」綠色廊道，工程到今年11月大抵完工，台北市長柯文哲今天也走訪公園5大亮點區段。記者翁浩然／攝影
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台北捷運中山站到雙連站之間去年1月開始打造為「心中山線形公園」綠色廊道，工程到今...
台北捷運中山站到雙連站之間去年1月開始打造為「心中山線形公園」綠色廊道，工程到今年11月大抵完工，台北市長柯文哲今天也走訪公園5大亮點區段。記者翁浩然／攝影
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