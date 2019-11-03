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民眾黨參選人合照掛蔡英文？ 柯文哲：合成照自行處理

2019-11-03 17:52聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

2020大選倒數69天，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今前往新北市三重，為立委參選人李旻蔚站台拉票，針對網路傳聞李旻蔚宣傳看板掛上與總統蔡英文的合照，李旻蔚今再度澄清表示，10月30日才拿到與柯的合照，還在調整看板版型，柯則說，合成照皆由參選人自行處理。

日前網路流傳一張李旻蔚與蔡英文合成的競選海報看板，網友質疑是否刻意誤導選民，讓大家以為李旻蔚是民進黨提名，民進黨中央黨部1日表示，民進黨新北三重區的立委參選人為余天，並呼籲李即刻撤除相關文宣。

李旻蔚除了在臉書回應外，今也再度澄清表示，此事為「抹黑」，與蔡英文合照的競選看板真的不是她做的，最近才在重陽路與力行路口掛出第一面看板，李說，有人認為這是對手刻意抹黑，但她相信「堅持做對的事情」，按照自己的選舉步調來說服選民、贏得鄉親認同。

被問到是否擔心或介意黨內參選人挺蔡英文？柯文哲回應，照片要怎麼合成使用，都是參選人自己去處理，每個人各有人情世故，不只有政黨，還有親戚、朋友、同事等，「知道高嘉瑜支持蔡英文，但是我也沒有妨礙我支持高嘉瑜」，所以人各有人情世故所，人生不一定要一刀切，活在世界上不要那麼嚴肅。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（左）今前往新北市三重，為立委參選人李旻蔚（右）站...
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（左）今前往新北市三重，為立委參選人李旻蔚（右）站台拉票。記者胡瑞玲／攝影
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蔡英文民進黨2020選舉柯文哲2020選舉新北市立委

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