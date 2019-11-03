新北今年最後一場未婚聯誼 手作餅乾11對配對成功

2019-11-03 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



新北市今年最後一場未婚聯誼今於淡水滬尾藝文休閒園區舉辦，以DIY烤餅乾為主題活動，規畫「愛情泡泡傳情意」、「你儂我儂塑情趣」、「浪漫跑跳零距離」等遊戲，增加彼此的互動與熟悉度，共有77人參加，共11對配對成功，配對率高達28.6%。

新北市民政局於今年持續規畫一系列未婚聯誼，並安排有趣的主題活動，包含3月首場的「專屬愛情照相館」、5月的「擴香瓶DIY」、8月的「手作鑰匙圈」及今日的「DIY手烤餅乾」，共4場。

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民政局長柯慶忠表示，今年4場未婚聯誼共313人參加，每場皆結合新北各地方特色，推出不同的主題活動，其中以手作DIY系列最受歡迎，並搭配任務形式的互動遊戲，增進男女主角對話空間，協助締結良緣，落實推動願婚、樂生、安心養的人口政策。

這場未婚聯誼參加者透過手拷小熊餅乾活動，從桿麵團到壓模等互動過程，學習兩性溝通技巧，再藉由各桌設定的聯誼話題、每回合更換桌友，加深對彼此的認識，最後再將完成的小熊餅乾作品送給最心儀的對象。

住在新莊從事軍職的鄒先生說，國中開始就讀軍校，畢業後10幾年的部隊生活，沒機會認識異性，加上工作3至5年就需調動，常剛開始萌芽的感情就此夭折，上次其實有報名未婚聯誼，但因颱風留守工作岡位，未到場參加，讓機會擦身而過，希望這次能成功找到另一半。