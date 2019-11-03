三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定
2019-11-03 16:46
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
2020大選倒數69天，台北市長柯文哲今前往新北市三重義天宮，除參拜外也幫忙民眾黨立委參選人李旻蔚助選，被問到三重是否因民眾黨派人出選，讓綠營選情艱困，柯表示，不用想太多，參選人只要拿出最好一面出來，剩下就交給市民決定。
柯文哲參拜義天宮時被問到，過去三重選區為民進黨較有優勢的選區，現如今民眾黨派人出選，「白綠激戰」是否讓三重地區變成綠營艱困選區？對此，柯文哲表示，想這麼多幹什麼，每個參選人把自己最好的一面拿出來，剩下就讓市民去決定；是否擔心「白綠激戰」反而讓藍營參選人得利？柯說，不用想太多，一舉獲勝就好。
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另外，民眾黨參選人募款情況不佳，投入台北第7選區（信義、南松山）立委選戰的蔡宜芳一個月才募款35萬，而參選新北市中永和選區的何景榮，甚至窮到要拿蔣萬安的衛生紙來用，似乎柯文哲這隻母雞的募款功力減弱？柯回應，還是要支援參選人，應該每個參選人都支援50萬，但資源很有限，「大家盡力就好。」
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