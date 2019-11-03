三重助選李旻蔚 柯文哲：台風穩健盼給年輕人機會

2019-11-03 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



台北市長柯文哲今至新北三重，除了前往義天宮參拜外，也幫民眾黨立委參選人李旻蔚輔選，柯文哲表示，李旻蔚雖然年輕，但面對政治和媒體非常穩健，希望鄉親能給年輕人一個機會。

柯文哲今下午來新北三重，除了到義天宮參拜外，也幫民進黨新北議員李余典女兒、民眾黨立委參選人李旻蔚助選。談到市政和政治，柯文哲不斷重複3個原則，也就是對的事情做、不對的事情不要做、認真做，但現在的政府就是，對的事情不做，不對的事情一直做，柯說，要怎麼做到3個原則，「最需要的就是堅持」。

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對於為何要提名李旻蔚，柯說，很多時候年輕人參選，面對政治和媒體都有些畏懼，但李旻蔚台風非常穩健，之前又有跟著父親李余典身邊學習的經驗，對於國會有一定的熟悉度，再加上年輕人有幹勁，沒有政治包袱，所以希望鄉親可以給年輕人一個機會。

李旻蔚的祖父李土木是前三重市長、父親李余典是新北市議員、母親黃書禹則曾任前三重市民代表，對於這樣的背景，李表示，她不怕跟別人說她是政二代，過去9年她都跟在父親身邊做助理，透過一點一滴的獨立思考，了解到什麼事情要做，什麼事情難做但還是要努力做。

「很多事情只是有沒有心而已」李說，過去9年她發現三重很多時候需要中央幫助時，她卻只能找新莊、五股、淡水等地方資源來幫忙，「為何三重不能擁有自己的資源」，希望可以好好建設三重，不要讓所有建設淪為政治口水戰。