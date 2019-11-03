新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北北投花浴衣節今天在新北投溫泉商圈登場，「浴衣設計大賞」網羅各路設計高手，透過個人的創意與巧思，將北投的小鎮意象化作一件件各具特色的花浴衣，於決賽現場以動態走秀展現浴衣之美，最後由陳亭潔以細膩刻畫北投意象的作品「沐夏」榮獲首獎，奪得獎金5萬元。

台北市溫泉發展協會舉辦、北市商業處輔導的「浴衣設計大賞」至今已邁入第六年，在市府協助下，以產官學合作模式將蘊含北投歷史與人文風貌的浴衣文化具象化，成為商圈的代表性標誌，每年更透過思維創新，規劃不同主題吸引大批設計好手報名參賽。

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協會理事長周水美表示，今年浴衣設計大賞以交通部觀光局的「台灣小鎮漫遊年」來發想，以「北投小鎮物語」為主題，要求參賽者設計出兼具在地文化意涵及創意時尚的浴衣，獲得評審肯定摘下桂冠等獎項者，協會也會從得獎作品中挑選合適的作品量產，讓每個人都能穿到深具北投風情的浴衣，再上街吃美食。

今年作品設計新穎，共有34件優秀作品入圍花浴衣設計大賞決賽，精彩走秀吸引許多民眾到場為參賽者們加油打氣，還有日本經典民謠舞蹈表演炒熱現場氣氛，最後由細膩刻畫北投意象的作品「沐夏」獲得第一名，「巫之秘境」則拿下第二名，第三名是融合原民圖騰的「凱達櫻花浴衣」。