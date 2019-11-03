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新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北市第一家複合式馬拉松跑者運動會館5日將開幕！位於板橋體育場內的「森林跑站板橋館」，結合健康輕食與體適能課程，新北市長侯友宜今天到場搶先體驗，強調4年內要蓋16座新北運動據點，讓市民隨時可以在新北找到運動好地方。

新北市今年提出運動中心2.0計畫，將都會區空間再優化，設立「新北運動聚點」，引進運動健身知名業者經營，且空間規畫體適能中心、韻律教室及飛輪教室，引進不同經營團隊結合原有企業的特色，創造多元的新服務；此次的「森林跑站板橋館」以「打造跑者們的第二個家」為經營理念，是新北市首家馬拉松跑者運動會館，也是第一間新北運動聚點。

森林跑站負責人蔡宜玫表示，這裡以馬拉松訓練營為主，結合健康輕食與體適能課程，此次空間佈置以陽光的黃色系，森林的綠色系為主，入口處看板人物為新北市優秀馬拉松選手、連2年萬金石馬拉松國內組冠軍周庭印，並與萬金石馬拉松合作辦理訓練營、展售賽事周邊商品。

森林跑站板橋館內還引進全台第一台運動風險檢測儀，讓民眾在檢測後由教練開出建議運動處方，再搭配適合的訓練課程。侯友宜表示，這裡專為愛好跑步的人來做訓練，除了有運動檢測、輕食，還有教練指導如何跑，能更健康地跑，爭取更好的成績，未來要不斷擴充到任何據點，分散到新北市各地，讓很多人可以充分使用，未來4年內共要蓋16座新北運動據點。

新北市體育處表示，森林跑站板橋館5日開幕當天起將推出試營運優惠，平日下午2點至4點，凡新北市民憑身分證件，即可以50元優惠價格，使用肌力教室設施（不含淋浴寄物），同時推出新手暢遊14天活動，本月4日前報名體適能或肌力課程，可享早鳥預購價新台幣888元；5日至30日報名課程可享優惠價999元，課程名額有限，額滿為止。

位於板橋體育場內的「森林跑站板橋館」，結合健康輕食與體適能課程，是新北市第一家複...
位於板橋體育場內的「森林跑站板橋館」，結合健康輕食與體適能課程，是新北市第一家複合式馬拉松跑者運動會館。記者張曼蘋／攝影
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森林跑站板橋館內還引進全台第一台運動風險檢測儀（後方螢幕），讓民眾在檢測後由教練...
森林跑站板橋館內還引進全台第一台運動風險檢測儀（後方螢幕），讓民眾在檢測後由教練開出建議運動處方，再搭配適合的訓練課程。記者張曼蘋／攝影
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位於板橋體育場內的「森林跑站板橋館」5日將開幕。記者張曼蘋／攝影
位於板橋體育場內的「森林跑站板橋館」5日將開幕。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜

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