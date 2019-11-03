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萬里員潭溪實施封溪護漁 違規採捕最高罰15萬元

2019-11-03 13:37聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

為保育溪流自然生態，新北市農業局自10月22日起公告，萬里區員潭溪域實施封溪護漁，民眾不得以任何方式採補水產動植物，違者將依漁業法裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

員潭溪源於萬里區雙磺嘴山東側山谷，流經荖寮湖、大坪崙、二坪尾、蔴竹腳、員潭子、埔、下社（下寮），最終於金山區水尾漁港注入東海，全長6.22公里，流域範圍22.33平方公里。

其中，游麻竹腳是闊葉森林帶，早年有豐富的鱸鰻、毛蟹（日本絨螯蟹）、過山蝦（貪食沼蝦）等水中生態，從河口到上游，更是毛蟹與過山蝦兩側洄游的生活場域。

但近年因開發及捕捉，造成這些水中生態急遽減少，為此，再農業局、公所及地方人士努力下，日前獲得行政院農業委員會核定，成為封溪護漁的河段，民眾不得以任何方式，包含垂釣、撈蝦及徒手捕捉等採捕水產動植物，違者將依漁業法裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。。

農業局長李玟指出，目前新北市有14區61條溪流實施封溪護漁，為遏止在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕等行為，新北市府設有檢舉獎金，民眾若有發現違法濫捕情事，可提供相關影像，以電話向當地警察機關、公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給2000元。

為保育溪流自然生態，萬里區員潭溪域實施封溪護漁，民眾不得以任何方式採補水產動植物...
為保育溪流自然生態，萬里區員潭溪域實施封溪護漁，民眾不得以任何方式採補水產動植物。圖／新北市農業局提供
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游麻竹腳是闊葉森林帶，早年有豐富的鱸鰻、毛蟹（圖）、過山蝦等水中生態。圖／新北市...
游麻竹腳是闊葉森林帶，早年有豐富的鱸鰻、毛蟹（圖）、過山蝦等水中生態。圖／新北市農業局提供
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游麻竹腳是闊葉森林帶，早年有豐富的鱸鰻、毛蟹、過山蝦（圖）等水中生態。圖／新北市...
游麻竹腳是闊葉森林帶，早年有豐富的鱸鰻、毛蟹、過山蝦（圖）等水中生態。圖／新北市農業局提供
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