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影/舊牆換新裝 萬華自力社區多了打卡新地標

2019-11-03 12:56聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北市萬華區位於青年公園旁的自力社區住宅外牆老舊，近期由國內外藝術家在1棟建築側立面創作象徵傳承希望、精神及夢想的「時代倩影」巨型彩繪，約花1個月製作，於今天正式揭幕，地方也盼巨型彩繪成為萬華打卡新地標，讓老舊社區更有活力。

不少人喜歡到青年公園運動，不過鄰近公園的建築大多老舊等待都市更新，忠貞里長林錫祺近來也盼里內自力社區能都更，但發現與其枯等不知何時才有的都更，可先透過彩繪美化建築，因此在議員應曉薇協助下籌得經費，並由新北「Draw龍高手彩繪比賽」冠軍荷蘭藝術家FLEKS與台灣藝術家Jimmy和地方討論後，製作巨型彩繪。

「時代倩影」有著宇宙、銀河、星雲、飛機及星光連線等圖案；荷蘭藝術家FLEKS表示，中間的星光連線代表過去與現在的時間軸，每個星光亮點代表在地人的感情、回憶，連線交織成故事；飛機是因附近以前是機場，也代表載地方的活力與期許飛翔，整幅作品也有夢想成真等祝福的意思。

「時代倩影」從藝術家與地方討論構圖、租吊車清洗牆面再彩繪等，約花4周時間完成；負責尋找藝術家製作的台北多元藝術空間青少年發展促進會指出，「時代倩影」所需經費約80萬元，由忠貞里社區發展協會向北市文化局申請自力社區美學發展計畫獲得30萬元補助，應曉薇也牽線找到財團法人陳春池文教基金會贊助30萬元，其餘經費則由自籌。

今天揭幕儀式，林錫祺也說，未來希望不只自力社區一面牆有彩繪，希望整個里甚至萬華區青年次分區的各里，都能有彩繪地標，讓社區更有活力；應曉薇則表示，她會繼續努力爭取，但仍要靠文化局與陳春池文教基金會大力協助，讓青年次分區更有活力。

台北市萬華區位於青年公園旁的自力社區住宅外牆老舊，近期由國內外藝術家在1棟建築側...
台北市萬華區位於青年公園旁的自力社區住宅外牆老舊，近期由國內外藝術家在1棟建築側立面創作象徵傳承希望、精神及夢想的「時代倩影」巨型彩繪，於今天正式揭幕。記者翁浩然／攝影
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台北市萬華區位於青年公園旁的自力社區住宅外牆老舊，近期由國內外藝術家在1棟建築側...
台北市萬華區位於青年公園旁的自力社區住宅外牆老舊，近期由國內外藝術家在1棟建築側立面創作象徵傳承希望、精神及夢想的「時代倩影」巨型彩繪，於今天正式揭幕。記者翁浩然／攝影
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