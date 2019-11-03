蘆洲神將文化祭今年改辦市區 18尊神將遊行遶境超壯觀
2019-11-03 12:53
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
2019新北市蘆洲神將文化祭今年改到市區舉辦，今天在新北市鷺江國小盛大展開，一早就吸引許多家長帶小朋友來參觀拍照，18尊神將帶領遶境隊伍自蘆洲區公所出發，以嘉年華遊行隊伍的形式共遊蘆洲，此外現場也準備2500碗蘆洲代表性小吃「切仔麵」給民眾享用，氣氛超歡樂。
蘆洲神將文化祭今年主題是「蘆有神助 喜迎將臨」，結合神將、切仔麵、藝文等蘆洲多項在地文化，新北市文化局表示，蘆洲在地有近10個神將會、200多尊神將，數量、密度及精緻度為全國之冠，近年更受邀至馬來西亞、新加坡、香港、廣州及澳門各國城市展演，促進國民外交及城市宗教文化交流。
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蘆洲區公所副區長林志能表示，今年文化祭特別的是，不同於往年辦在微風運河，這此拉回市區辦理，可以直接將活動結合商圈，也提供民眾更便利的地點，且今年也邀請土耳其YouTuber用影片記錄「一日神將腳」，藉由文化角度，讓國際認識台灣傳統藝術。
新北市文化局長蔡佳芬表示，蘆洲代表性的傳統小吃切仔麵湯頭特色，就是採用大骨、三層肉長時間燉熬，散發獨特風味，流傳地方百餘年歷久不衰，今天現場也準備2500碗切仔麵，讓大家也能享受在地美食。
文化局表示，今天參加系列活動或於活動會場打卡按讚者，即可獲得「迎麵而來-商圈折價券」一張，可於今天起至10日期間，憑券至指定店家，品嚐蘆洲在地美食，限量發放2500張折價抵用券，詳情可上臉書「新北市蘆洲神將文化祭」活動粉絲專頁查詢。
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