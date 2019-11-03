中和土地公文化祭 侯友宜一擲筊就聖筊

2019-11-03 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市中和土地公文化祭邁入第8年，今年首次在中和公園舉辦系列活動，現場除了有精彩表演及周邊闖關活動、擲筊比賽外，土地公坐三輪車遶境為中和土地公文化祭一大特色，新北市長侯友宜也到場參與，不但擲筊擲出聖筊，敲響起馬鑼揭開儀式後，也騎著三輪車為民眾祈福。

中和土地公文化祭特色之一為土地公坐三輪車遶境，去年及前年的繞境路線為漳和與員山地區，今年來到中和南勢區，共有來自台南、嘉義、竹南地區及中和區50尊福德正神坐三輪車遶境。

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來自全台的土地公昨先在力行福德宮會香，由中和區長賴俊達主持恭迎儀式，今除了讓土地公坐在三輪車上遶境南勢區外，廟方也準備了3000份土地公餅沿路發放給民眾，分享福氣與好運。

中和公園活動現場也有錦和高中的快閃舞蹈及華夏科技大學的跆拳舞表演，周邊還有闖關活動、親子手作及擲筊比賽，其中，侯友宜在擲筊比賽中，第一筊就得到聖筊，讓侯直呼得到土地公的好運，要認真為新北市民努力做事。

在敲響騎馬鑼揭開開幕儀式後，侯也騎了一段三輪車期盼為民眾祈福。侯表示，中和區土地公很有名，而文化、習俗得延續很重要，透過中和土地公文化祭，盼保佑市民都能平安順利，侯說，神要拜，人也要誠懇做事情，這樣人民才會有好日子，里長、區長都要向土地公的精神一樣認真打拚。