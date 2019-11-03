打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北捷運中山站4號出口先前因北捷推動「線形公園改造計畫」封閉多時，日前終於完成改造，新出口外觀造型以清水混凝土作為素材，採不規則曲線設計，充滿設計感，一亮相就引來不少民眾打卡拍照，有民眾更直呼「很有國外車站的fu」、「帶有文青風、優雅的感覺」。

台北捷運公司為結合親子休憩、展演運動等活動特色的一條「心中山」綠色廊道，2年前著手改造捷運中山站及雙連站間的線形公園，打造出「心中山舞台」、「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」5大亮點。

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5大景點中，日前才完工的捷運中山站「心中山舞台」是全新亮點，車站出口建物構造全以清水混凝土作為表面素材，混凝土的自然色澤展現穩重質樸的特色，外觀造型則利用不規則曲線設計，且增設鳥瞰景觀平台、花台等設施，一完工就成為不少民眾打卡拍照的新熱點。

由「心中山舞台」做起點，綠色線形廊道藉著「遊人啡飲」、「月光森林」、「爵士廣場」及「星橋綠坡」巧妙連接，「遊人啡飲」中，有周邊商舖或活動舉辦空間，再透過「月光森林」季節主題植栽，走入屬於城市中的大自然，讓心靈放鬆充電。

「爵士廣場」則提供居民休閒運動的好所在，而「星橋綠坡」因為星空光橋搭配燈光投射，在夜景中閃閃動人的畫面，成為許多情侶浪漫約會的地點，超美景觀也成為網美們臉書、IG打卡熱點。

另外北捷表示，北市文化局明天下午2時至5時將在中山站4號出口，舉辦「城北青旅行」活動，屆時將有樂團、二手書交換、藝文表演和文創市集等活動，歡迎民眾在周日午後的休閒時光，一起到「心中山」綠色廊道悠閒漫步，走訪台北新亮點。