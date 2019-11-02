桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



現代人消費轉型，現代化市場大樓成趨勢，桃園市政府近年原地重建桃園區東門市場，但因攤商進駐數字異動，新大樓加減項設計、建照變更等行政流程，預計延至明年年中完工，不過永和市場多數攤商不願遷往東門市場，現有攤商8成5、306攤商將進駐小檜溪區的中繼市場，由於規畫設計須迎合攤商需求，市府正加緊腳步協調，以免耽誤捷運綠線興建進度。

永和市場位於桃園大廟後方，未來將作為綠線捷運G08站，並規畫為聯合開發大樓帶動地方發展，由於捷運綠線地下段已動工，永和市場大樓預計明年8月交付給市府捷工局，以利後續拆除作業，市府經發局協調攤商遷移，360攤商有306攤要進駐中繼市場，其餘54攤決定退場，可領80萬元補助，至於未來聯開大樓也將預留一定空間，讓攤商回家但須配合轉型。

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永和市場既有攤商去向，備受地方關注，市府經發局指出，306攤攤商將進駐三民路及三元街口的永和中繼市場，攤商將在1樓設攤，2樓為停車場與機電設施，目前仍在規畫設計，並持續與攤商溝通設計細項，雖然有點拚，但仍希望能趕在明年8月完工，也讓永和市場大樓得以如期交付給市府捷運工程局，以利捷運綠線工程推展，中繼市場預計可用8到10年。

至於已在興建中的東門市場大樓，早年因大火淪為廢墟閒置，市府前年底斥資7.7億元，原地興建一處為地下3層、地上5層的現代化市場，原本表定今年11月完工，但確定將延後，原因出在實際進駐攤商數量不如預期，因此經變更設計，僅留一半1樓空間給原東門市場攤商。