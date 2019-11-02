再和蔡英文同台 張宏陸：社後捷運拚4年動工
2019-11-02 21:54
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
蔡英文總統今行程滿檔，先到台南市、雲林縣，晚上再跑新北市，出席辦在板橋國小的「2020台灣要贏，新北群英會」立委張宏陸場聯合演唱會造勢。張宏陸先是提在板橋爭取地下停車場前瞻經費，更提出願景，力拚社後捷運4年動工，敬老卡可以全台刷。
新北市綠委接力辦「2020台灣要贏，新北群英會」造勢，輪番和蔡英文合體。10月26日已由土城、三峽立委吳琪銘打頭陣，接著板橋西區張宏陸接棒。張宏陸面對國民黨立委柯志恩參戰，9月底才和蔡英文在「社後捷運座談會」合體，今再度同台。
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除了蔡英文，立委余天、羅致政也幫忙站台，民進黨議員也動起來；張宏陸表示，過去爭取板橋435藝文特區，也已經爭取板橋多處地下停車場，都不是天上掉下來的。此外，他在板橋的社後地區要推社後捷運，2年前約很多里長去會勘，經過2年，現在已經開始規畫設計。
張宏陸表示，社後要再發展、板橋要更好，請再支持張宏陸，要拼4年動工。他也提出，希望敬老卡「一卡通全台」可以適用全台的公車、火車、捷運刷卡。
余天則一上台就表示，過去執政有什麼得罪大家的地方，他要代替民進黨向大家抱歉，並且數度鞠躬。他身為蔡英文連任競總新北市主委，呼籲支持者「相約年輕人都去投票」，否則都不出來投想說穩了，但只要對方出來9成，綠投票只有7成幾就輸了。
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