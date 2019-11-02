再和蔡英文同台 張宏陸：社後捷運拚4年動工

2019-11-02 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



蔡英文總統今行程滿檔，先到台南市、雲林縣，晚上再跑新北市，出席辦在板橋國小的「2020台灣要贏，新北群英會」立委張宏陸場聯合演唱會造勢。張宏陸先是提在板橋爭取地下停車場前瞻經費，更提出願景，力拚社後捷運4年動工，敬老卡可以全台刷。

新北市綠委接力辦「2020台灣要贏，新北群英會」造勢，輪番和蔡英文合體。10月26日已由土城、三峽立委吳琪銘打頭陣，接著板橋西區張宏陸接棒。張宏陸面對國民黨立委柯志恩參戰，9月底才和蔡英文在「社後捷運座談會」合體，今再度同台。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除了蔡英文，立委余天、羅致政也幫忙站台，民進黨議員也動起來；張宏陸表示，過去爭取板橋435藝文特區，也已經爭取板橋多處地下停車場，都不是天上掉下來的。此外，他在板橋的社後地區要推社後捷運，2年前約很多里長去會勘，經過2年，現在已經開始規畫設計。

張宏陸表示，社後要再發展、板橋要更好，請再支持張宏陸，要拼4年動工。他也提出，希望敬老卡「一卡通全台」可以適用全台的公車、火車、捷運刷卡。