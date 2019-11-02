洪孟楷競總成立大會 大咖齊聚站台輔選

2019-11-02 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／即時報導



新北市第一選區國民黨立委參選人洪孟楷今天在林口區成立競選總部，國民黨主席吳敦義、行政院前院長張善政、國民黨中央委員連勝文、台南市議員謝龍介、立委江啟臣、高雄市副市長李四川，與地方民代及里長都到場站台拉抬人氣，現場民眾個個手拿國旗揮舞支持、力挺洪孟楷，洪孟楷也接下蘿蔔、蘋果、包子，象徵會有好彩頭、包中。

吳敦義致詞時，向台下民眾爭取支持，要把票投洪孟楷，也說洪孟楷是最佳政黨發言人，吳敦義在中午因餐敘時有喝酒，致詞中講話卡卡、偶有停頓，雖狀況不佳，但仍堅持為洪孟楷站台。

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謝龍介則以台語致詞，過程夾帶俚語、詼諧有趣，為洪孟楷站台助選，與台下支持者共同揮舞國旗、高喊凍蒜；嘉義市長黃敏惠表示，「她是虎媽」，除了稱讚洪孟楷過去擔任嘉義市文化局長時，是最年輕的首長；有「林口阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君，則是在台上一一介紹在地人士與里長，展現深耕在地的實力，台下掌聲、歡呼聲不斷。

國民黨新北黨部主委李乾龍致詞時，還以身穿的襯衫、褲子口袋比喻要拿下的立委席次，更喊話要重回國民黨的全盛時期。李乾龍表示，今天穿這件襯衫是有意義的，每一個口袋要裝2席立委，身上的襯衫口袋有四個，代表有8席，褲子口袋有2個，就有4席，也代表12席立委都要拿下。

高雄市副市長李四川專程北上力挺洪孟楷，李四川表示，洪孟楷年輕又有能力，過去擔任國民黨秘書長時就鼓勵年輕人加入，希望讓有才華與幹勁的年輕人為國家努力。