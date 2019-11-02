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扯！沒控制好怪手 廢棄空屋倒塌在馬路上

2019-11-02 20:25聯合報 記者江婉儀游明煌／即時報導

新北市汐止區汐萬路三段下午傳出有房屋倒塌，有網友將照片上傳到FB社團，提醒民眾繞道行駛，房屋整棟塌在地上、鋼筋裸露，水泥碎塊四落，現場粉塵瀰漫，讓人看著怵目驚心，經查後發現，是屋主請廠商拆除廢棄空屋，但操作人員在施工時未控制好怪手，導致房屋部分碎塊傾倒在馬路上，並沒有人受傷。

有網友在FB臉書社團「汐止集團」貼文，汐止區汐萬路三段有房子倒榻，提醒民眾要繞道，有網友表示「怎麼很像氣爆過後」、「光天化日之下這是怎樣」、「真的假的、太扯了吧」，但也有網友理性回應「拆除吧，不是倒塌，但可能沒算好，就跑到馬路上了」。

汐止分局員警則表示，該住址為廢棄空屋，已無人居住，今天早上屋主請怪手到現場拆除，但拆除人員在施工過程中未控制好，導致房屋部分碎塊傾倒在馬路上，造成路面受阻，現場無人員傷亡，為避免發生意外，汐止分局也派員在現場實施交管，並經現場人員協助排除其障礙物後，已在下午3時50分，恢復雙向通行，無壅塞情形。

汐止區公所表示，工務課第一時間也與派出所連絡，確認現場狀況，由於該路段車子較少，所以未傳出傷亡消息。

屋主請廠商拆除廢棄空屋，但操作人員在施工時未控制好怪手，導致房屋部分碎塊傾倒在馬...
屋主請廠商拆除廢棄空屋，但操作人員在施工時未控制好怪手，導致房屋部分碎塊傾倒在馬路上。圖／翻攝自FB「汐止集團」
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有網友經過汐萬路時，拍下現場畫面，從另外一個角度看，發現房屋的另外一邊完全倒塌，...
有網友經過汐萬路時，拍下現場畫面，從另外一個角度看，發現房屋的另外一邊完全倒塌，而怪手正在清理現場。圖／翻攝自FB「汐止集團」
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新北市汐止區汐萬路三段下午傳出有房屋倒塌，有網友將照片上傳到FB社團，提醒民眾繞...
新北市汐止區汐萬路三段下午傳出有房屋倒塌，有網友將照片上傳到FB社團，提醒民眾繞道行駛。圖／翻攝自FB「汐止集團」
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該廢棄房屋倒塌後，有民眾拍照上傳FB，可見現場粉塵瀰漫。圖／翻攝自FB「汐止集團...
該廢棄房屋倒塌後，有民眾拍照上傳FB，可見現場粉塵瀰漫。圖／翻攝自FB「汐止集團」
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汐止

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