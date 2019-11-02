新光醫院爆出流感群聚 10人疑似遭感染

2019-11-02 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北新光吳火獅紀念醫院今爆出流感群聚事件，對此，北市衛生局晚間發布新聞稿回應，衛生局昨接獲新光醫院通報，院內的新生兒加護病房疑似有流感群聚情形發生，截至今天為止，該病房疑似流感個案累計10人，分別為工作人員9人及病人1人。

衛生局表示，該新生兒加護病房，總計8間房33床，目前收治22名病人，工作人員60人，此次感染人數共10人，在10月25日至11月1日間發病，均已服用克流感抗病毒藥物。另經衛福部疾管署證實，目前院內8人快篩為A型流感，甚至包含一名新生兒。

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衛生局說明，院方就此次流感群聚事件，除對相關工作人員進行預防用藥外，並針對工作人員每天監測體溫、落實配戴外科口罩、加強手部衛生、分批用餐，同時增加病房區及公共活動區環境清潔頻次。

衛生局科長余燦華提醒，由於流感潛伏期為1到4天，衛生局目前正嚴密監視中，直至最後病例發病日（11月1日）加2倍潛伏期至11月9日止，若無新發病例，這件群聚事件才會告一段落，衛生局已請院方持續加強感染管制措施及疫情監測。