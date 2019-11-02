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李永萍辦瑞芳老街創藝市集拉抬觀光 車站創作老師獻唱

2019-11-02 17:09聯合報 記者游明煌／即時報導

新北市第12選區國民黨立委參選人李永萍的文創團隊，今天在瑞芳火車站後站老街辦「瑞芳老街創藝市集嘉年華」活動，與「瑞芳老街文化觀光推展協會」合作，成功讓老街熱鬧滾滾，雖然下著雨，逛市集人潮不減。還請來以創作「車站」、「春夏秋冬」等多首知名老歌的林垂立老師登台獻唱，讓民眾聽得如痴如醉。

現場有在地的「石讓樂團」、「瑞薩克」與「新豐里薩克斯風樂團」演出，還有來自瑞平雙貢、基隆及大台北各地的原創商品與在地美食品牌，還有200輛骨董級機車車隊進駐。

李永萍表示，發展「文化旅遊與地方創生」是她針對七星瑞芳區發展地方活力的重要模式。她除了在各選區舉辦20幾場社區問政說明會外，也積極舉辦創藝市集、地方創生講座及手作坊課程，凝聚地方對未來發展文化觀光產業的共識，也希望吸引民眾到東北角及各偏鄉欣賞絕美風景，體驗更多的文創活動，同時促進在地消費。

今天瑞平雙貢地區來了很多在地文創品牌，如瑞芳老街「石讓咖啡」、金瓜石「星庭手作金工」、「關於咖啡」、水湳洞「甜蜜屋」、貢寮「福鮑」、「遇見雞母嶺」等，形成在地品牌大串連，促進東北角的觀光發展。

今天市集活動由台灣文化創意產業聯盟協會、瑞芳老街文化觀光推展協會與李永萍文創團隊主辦，台北市新未來文教基金會協辦，由創藝金庫與石讓咖啡執行。

李永萍辦瑞芳老街創藝市集拉抬觀光 車站創作老師獻唱。記者游明煌／攝影
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李永萍辦瑞芳老街創藝市集拉抬觀光 車站創作老師獻唱。記者游明煌／攝影
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李永萍辦瑞芳老街創藝市集拉抬觀光 車站創作老師獻唱。記者游明煌／攝影
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今天在瑞芳火車站後站老街有「瑞芳老街創藝市集嘉年華」活動。記者游明煌／翻攝
今天在瑞芳火車站後站老街有「瑞芳老街創藝市集嘉年華」活動。記者游明煌／翻攝
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今天在瑞芳火車站後站老街有「瑞芳老街創藝市集嘉年華」活動。記者游明煌／翻攝
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今天在瑞芳火車站後站老街有「瑞芳老街創藝市集嘉年華」活動。記者游明煌／翻攝
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今天在瑞芳火車站後站老街有「瑞芳老街創藝市集嘉年華」活動。記者游明煌／翻攝
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瑞芳老街文創

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