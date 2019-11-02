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護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

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海外培力計畫成發 獲選98組207人分享跨文化交流成果

2019-11-02 16:44聯合報 記者李隆揆／即時報導

移民署為培養新住民子女國際視野，辦理新住民及其子女海外培力計畫，補助新住民子女回到父母家鄉體驗生活及學習語言，今年有207名新住民及其子女獲選，移民署今天也特別舉辦成果發表會，讓獲選者分享學習成果。

內政部次長陳宗彥指出，目前在台新住民已逾55萬人，其子女約有42萬人，擁有跨國語言和多元文化資源的新住民及其子女是我國新國力，移民署海外培力計畫至今已有979人參與，不僅可提升國際視野及跨文化知能素養，也讓新住民及其子女了解自身優勢，開闊未來就業視野。

內政部表示，今年活動反應熱烈，總共收到210件申請，經甄選後錄取98組207人，包含家庭組87組、親師組8組、社會服務組2組及同儕主題組1組，有來自印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡、中國、加拿大、美國、英國、荷蘭及北馬其頓等13個國家的新住民家庭參與。

其中，家庭組獲選者張淑君同學，以媽媽來台5500天（15年）的生活，做為這次返鄉體驗的主軸，分別從產業、語言、服飾及風俗習慣等面向，親身體驗越南在地生活，透過與當地人比手畫腳的溝通過程，彷彿也感受母親初來台灣的心路歷程。

獲選者賴芳誼從小聽媽媽講述印尼民間故事，對印尼文化充滿好奇，透過這次計畫實踐「讀萬卷書不如行萬里路」的內涵，以印尼生活點滴做為故事題材，繪製回到印尼的時光圖文創作紀錄。她與母親徐菁瑩更實地到印尼國立廣播電台與聽眾分享台灣生活文化，達到多元文化交流目的。

就讀國中二年級的林聿綸，父親來自北馬其頓，相當重視子女的教育，因此規劃以教育為主、生活文化為輔的實地參訪，父女兩人宛如研究學者般，細心考察兩國教育制度的差異，並深入瞭解馬其頓的人文歷史，不僅將台灣文化推廣到馬其頓，回國後也將古羅馬時代留下來的遺跡及歷史背景分享給同學。

內政部指出，明（109）年將辦理寒假梯次，現正徵件至今年11月18日截止，獲選者將依申請時所擬具的計畫，回到新住民家長母國進行至少7天的學習體驗，並依前往國家及地區每人補助2至6萬元不等，歡迎大家踴躍報名參加。（活動簡章詳見新住民培力發展資訊網：https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=17792&ctNode=36461&mp=ifi_zh ）

移民署今天特別舉辦成果發表會，讓獲選者分享學習成果。記者李隆揆／翻攝
移民署今天特別舉辦成果發表會，讓獲選者分享學習成果。記者李隆揆／翻攝
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新住民印尼移民署

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