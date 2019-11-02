影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



瑞芳老街創藝市集嘉年華今天在瑞芳後站老街熱鬧展開，有一項特別的活動就是200輛偉士牌復古老車派對，各車隊的車友把最少都30年以上的愛車開來展示，大家聽到「呯呯呯」的排氣管的聲音，都很有親切感，有車友說，「以前都是騎這種車把妹」，還有車友表示「當初騎這輛偉士牌車追到老婆的」。

車友林榮福說，騎偉士牌機車，有種無法取代騎乘快樂，不是騎任何重機都無法可以取代的，騎上偉士牌就有人車合一的感覺，騎重機好像在趕路，騎偉士牌好像在「感」路，感受馬路。

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林榮福表示，他的車是1981年的，高中時就騎偉士牌到現在了，後來把騎過的老朋友聚在一起，平常時不會騎，只有聚會時才騎，從國外德國訂一些零件來維修，他十分寶貝他的車，都盡可能找他原廠的零件，整個最麻煩的就是阪金烤漆。會喜歡的原因，騎乘有一種年輕的感受。

基隆偉士基地車隊隊長許家熒說，今天來的車都是20、30年以上的車齡，但保養的都很不錯，他們定期車聚交換經驗，今天有來北台北、新北、宜蘭、彰化等地的車友，大家把自己的愛車開來放在一起展示。